Демократы сохраняют контроль над Сенатом

"Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет", — так прокомментировал предварительные результаты промежуточных выборов в США президент Джо Байден.

В воскресенье стало известно, что Демократическая партия сохранит контроль над верхней палатой Конгресса. Это стало понятно, когда на промежуточных выборах в штате Невада победила действующий сенатор от демократов Кэтрин Кортеc-Масто. Она незначительно опередила бывшего прокурора Невады, республиканца Адама Лаксалта.

Последнее сенаторское кресло будет разыграно в штате Джорджия, где 6 декабря пройдёт второй тур выборов. Однако даже в случае победы кандитата-республиканца Демпартия сохранит контроль над Сенатом, поскольку при равном числе мест — 50 на 50 — решающий голос будет у вице-президента, демократа Камалы Харрис.

Как ожидается, в Палате представителей республиканцы все же смогут получить незначительное большинство.