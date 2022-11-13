Демократы сохранят контроль в Сенате

На промежуточных выборах в штате Невада в США побеждает действующий сенатор от демократов Кэтрин Кортез Масто. Это означает, что Демократическая партия президента Джо Байдена получит по меньшей мере 50 мест в Сенате против 49 республиканцев, что позволит ей сохранить контроль над верхней палатой Конгресса

Это означает, что Демократическая партия президента Джо Байдена получит по меньшей мере 50 мест в Сенате против 49 республиканцев, что позволит ей сохранить контроль над верхней палатой Конгресса

Второй тур выборов в штате Джоржия должен состоятся 6 декабря 2022 года. Он определит, какая партия получит последнее оставшееся место. Однако от результатов этого голосования будет зависеть лишь то, укрепят ли демократы свое большинство в Сенате или же расстановка сил в верхней палате останется неизменной.