Пересадка печени, которой более 100 лет

Итальянские врачи трансплантировали печень долгожителя другому человеку. Женщина в возрасте 100 лет и 10 месяцев была доставлена в больницу Флоренции с кровоизлиянием в мозг и сразу же после этого умерла. В течение суток её печень была привезена в Пизу и пересажена пациенту из очереди на трансплантацию.

Операция была проведена в университетской больнице. Это первая в мире пересадка органа человека в возрасте старше 100 лет.