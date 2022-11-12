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Италия

Пересадка печени, которой более 100 лет

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 Кнарик Хачатрян
Операционный зал университетской больницы Пизы
Операционный зал университетской больницы Пизы   -   Авторское право  Molly Riley/AP

Итальянские врачи трансплантировали печень долгожителя другому человеку. Женщина в возрасте 100 лет и 10 месяцев была доставлена в больницу Флоренции с кровоизлиянием в мозг и сразу же после этого умерла. В течение суток её печень была привезена в Пизу и пересажена пациенту из очереди на трансплантацию. 

Операция была проведена в университетской больнице. Это первая в мире пересадка органа человека в возрасте старше 100 лет.