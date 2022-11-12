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Боливия

Президент Боливии призывает протестующих к миру

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 Кнарик Хачатрян
Протесты в боливийской провинции Санта-Круз
Протесты в боливийской провинции Санта-Круз   -   Авторское право  Ipa Ibanez/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Президент Боливии Луис Арсе призвал протестующих в стране к миру и спокойствию, но отказался пересматривать решение о переписи населения. 

Народные волнения и всплеск насилия в департаменте Санта Круз не стихают уже несколько недель. Причиной стал перенос переписи населения на с 2023 на 2024 год. Демонстранты считают, что это негативно повлияет на бюджет региона и распределение экономических ресурсов в будущем.