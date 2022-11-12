Экоактивисты требуют компенсаций

Сотни экоактивистов вышли на акцию протеста у места проведения Конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе. Они требовали прекратить использование ископаемого топлива, а также обязать наиболее богатые страны заплатить за вред, который был причинён экологии промышленным прогрессом:

— Мы будем и дальше требовать резкого сокращения выбросов и климатических компенсаций от стран, которые исторически ответственны за разрушение нашего мира, чтобы они платили за этот ущерб, а также за борьбу с последствиями.

— Мы хотим действий. Мы не хотим, чтобы они отвлекали внимание от главного, мы хотим климатических действий и климатической справедливости. Так что маршируйте, давайте устраивать шествия, пусть наш голос будет услышан!

Марши в защиту климата были организованы в ряде европейских городов. Одна из крупнейших акций прошла в Мадриде. В Германии главной темой протестов стала борьба с угольной энергетикой. Экоактивисты требуют закрыть или хотя бы не расширять шахты, несмотря на энергетический кризис.