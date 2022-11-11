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Германия

В Германии открылся карнавальный сезон

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 Андрей Позняков
Открытие карнавального сезона в Кёльне
Открытие карнавального сезона в Кёльне   -   Авторское право  AP Photo/Martin Meissner

В Германии официально открылся карнавальный сезон. Тысячи людей вышли на улицы крупнейших городов на Рейне, чтобы отметить начало праздничной поры, которая продлится до конца февраля.

Кёльнский карнавал в этом году отмечает условное 200-летие и пользуется особой популярностью. Как сообщает полиция, из-за наплыва людей даже пришлось перекрывать доступ в район гуляний. Но главные торжества ещё в переди – обычно самые шумные и яркие празднества устраивают в последнюю неделю карнавального сезона непосредственно перед началом Великого поста.