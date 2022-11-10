Рейс MH17: неделя до оглашения приговора

17 ноября окружной суд Гааги вынесет вердикт по делу о сбитом в Донбассе "Боинге" "Малазийских авиалиний", выполнявшем рейс MH17.

17 июля 2014 года эта катастрофа унесла жизни 298 человек. Две трети пассажиров были гражданами Нидерландов.

Обвиняемые — трое граждан РФ и гражданин Украины — не присутствовали на судебном процессе и объявлены в международный розыск.

Международная следственная группа установила, что они причастны к доставке зенитной установки "Бук" в Украину с территории РФ и координации действий.

"Я уверен, что эти четверо подозреваемых не попадут тюрьму после приговора", — говорит председатель фонда родственников жертв Пит Плуг.

"Правосудие не будет совершенным, если в итоге злоумышленники не окажутся в тюрьме. Тем не менее, для нас имеет большое значение услышать сторону обвинения, которая представит общественности все имеющиеся доказательства и огласит свое решение", — говорит ассистент профессора факультета международного уголовного права в Амстердамском университете Марьеке де Хун.

Нидерландская прокуратура требует пожизненного заключения для всех обвиняемых — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины

В Кремле утверждают, что международные следователи отстранили Россию от полноценного участия в совместной следственной группе. Россия свою причастность к крушению отрицает.