В розыгрыше рекордного джекпота в размере одного миллиарда шестисот миллионов долларов есть по меньшей мере один победитель. Об этом сообщили организаторы американской лотереи Mega Millions. Известно, что счастливый билет, в котором все шесть номеров совпали с выигрышными, был куплен в штате Южная Каролина.
В США выигран рекордный джекпот
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В США выигран рекордный джекпот
Победителю невероятно повезло. Шансы на то, чтобы выиграть главный приз, при покупке билета составляли примерно 1 к 303 000 000.
Если обладатель лотерейного билета решит взять выигрыш сразу, то ему достанется 913 миллионов долларов, если по частям в течение ряда лет, то сможет получить полную сумму.