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мир

В Европе резко выросли цены на хлеб - Евростат

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 Euronews
Хлеб на ярмарке в Брюсселе
Хлеб на ярмарке в Брюсселе   -   Авторское право  AP Photo/Virginia Mayo

Средняя стоимость хлеба в Евросоюзе за год выросла на 18%. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Больше всего в августе 2022 года продукт подорожал в Венгрии (на 66%), Литве (на 33%), Эстонии и Словакии (на 32% - в обеих странах). Меньше всего рост цен затронул Францию, где стоимость хлеба увеличилась на 8%, а также Нидерланды и Люксембург (плюс 10% - в обеих странах).

"Хлеб, овощи, мясо - еда стала дороже. Особенно резко выросли цены на кулинарные масла и жиры, но и основные продукты питания, такие как хлеб, также стали значительно дороже", - говорится в опубликованном на сайте Евростата сообщении.

Это, как отмечают эксперты, в частности, связано с российским военным вторжением в Украину, которое серьезно нарушило мировые рынки, поскольку Россия и Украина были крупными экспортерами зерна, пшеницы, кукурузы, семян масличных культур (особенно подсолнечника) и удобрений.