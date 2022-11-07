Нападение с севера: Украина укрепляет позиции на границе с Беларусью

В свете потенциальной угрозы нападения со стороны Беларуси Украина укрепляет свои позиции на северных рубежах.

Речь, прежде всего, идет о КПП "Сеньковка", в народе до войны прозванном "Три сестры", где сходятся границы трех стран — Украины, Беларуси и России.

Именно отсюда в самом начале войны российская 90-я танковая дивизия прорвалась на украинскую территорию и достигла Чернигова, где встретила сопротивление и не смогла взять город.

Усиление госграницы, а также инженерное обустройство имеют своей целью не допустить вторжение. Но если оно повторится в этом районе, то нужно быть готовыми остановить врага на линии государственной границы, чтобы не дать ему продвинуться вглубь нашей страны украинский пограничник

Примерно в 30 километрах к югу от границы с Беларусью находится Городня, первый украинский город, занятый российской армией утром 24 февраля.

По словам мэра, к возможному нападению сегодня здесь готовы гораздо лучше, чем в первый день вторжения - когда они были застигнуты врасплох.

Конечно, такая угроза есть, потому что ситуация в Беларуси непредсказуема, там находятся российские войска. Мы это знаем. Все это знают. Поведение белорусского руководства совершенно непонятно Андрей Богдан мэр Городни

Несмотря на вполне реальную угрозу в самом городе не хотят верить в возможность повторения февральского сценария, как никогда не верили в возможность военного вторжения со стороны соседей.

Мы живем на границе, мы же братские народы. У меня брат в Беларуси находится, сестра — в Москве. Все равно, в голове не укладывается, как так, три братских народа на разных сторонах. Хочется, конечно, чтобы все побыстрее закончилось Светлана владелица магазина в Городне

Беларусь с начала войны служила тыловой базой для российских войск. Ранее Александр Лукашенко заявил, что до 9000 российских солдат и около 170 танков будут переброшены в Беларусь в рамках совместной региональной группировки войск для охраны ее границ.