Нападение с севера: Украина укрепляет позиции на границе с Беларусью

Нападение с севера: Украина укрепляет позиции на границе с БеларусьюКомментарии
В свете потенциальной угрозы нападения со стороны Беларуси Украина укрепляет свои позиции на северных рубежах.
Речь, прежде всего, идет о КПП "Сеньковка", в народе до войны прозванном "Три сестры", где сходятся границы трех стран — Украины, Беларуси и России.
Именно отсюда в самом начале войны российская 90-я танковая дивизия прорвалась на украинскую территорию и достигла Чернигова, где встретила сопротивление и не смогла взять город.
Примерно в 30 километрах к югу от границы с Беларусью находится Городня, первый украинский город, занятый российской армией утром 24 февраля.
По словам мэра, к возможному нападению сегодня здесь готовы гораздо лучше, чем в первый день вторжения - когда они были застигнуты врасплох.
Несмотря на вполне реальную угрозу в самом городе не хотят верить в возможность повторения февральского сценария, как никогда не верили в возможность военного вторжения со стороны соседей.
Беларусь с начала войны служила тыловой базой для российских войск. Ранее Александр Лукашенко заявил, что до 9000 российских солдат и около 170 танков будут переброшены в Беларусь в рамках совместной региональной группировки войск для охраны ее границ.