Испания надеется на солнце

На крыше этого жилого дома в Мадриде недавно установили 76 солнечных батарей. Чистая энергия позволит жильцам обеспечить коммунальное освещение, работу лифтов и гаражных ворот, а также сэкономить электроэнергию в их квартирах. Это очень важно на фоне глобального роста цен, вызванного вторжением России в Украину. Однако экономия, по словам жильцов, не была главной мотивацией.

Андрес Альманса, президент общественного совета собственников: "Основной идеей было потребление возобновляемой энергии. Но получилось так, что когда пришло время инвестировать, в 2022 году, это решение стало еще более очевидным, именно из-за роста стоимости энергии".

В последнее время в Испании отмечен бурный рост числа автономных электростанций. Граждане и компании пытаются хотя бы частично вырабатывать электроэнергию самостоятельно, чтобы меньше зависеть от ограниченного глобального энергетического рынка.

Лаура Рамос, генеральный директор Ecooo Solar Consulting: "Мы переживаем настоящий бум в сфере самопроизводства электроэнергии, лавинообразно увеличивается количество запросов на проекты и установки. Что касается коллективных сетей на жилых домах в таких городах, как этот, сейчас мы получаем в четыре раза больше заявок, чем в 2021 году".

Хайме Веласкес, Euronews: "Коллективные солнечные установки в жилых домах помогут сэкономить жильцам до 40% расходов на электричество".

А если к инверторам добавить накопители, например, аккумуляторы, то экономия энергии, поступающей из сети, может составить до 60%. Расходы на установку на 40% финансируются за счет пакета экономической помощи от Министерства экологии переходного периода и фонда Европейского Союза.

Виктор Маркос, Министерство экологии переходного периода: "Цены на энергоносители, российское вторжение в Украину, финансирование, которое мы вводим, и растущая экологическая сознательность - все это делает самопроизводство электроэнергии реальностью".

Фонд в размере более 1,3 миллиарда евро и еще 500 миллионов, которые поступят в ближайшее время, позволят выполнить 160 тысяч заявок на строительство таких сетей по всей стране. Таким образом Испания рассчитывает получить максимальную отдачу от одного из своих главных активов - солнца.