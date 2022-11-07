Meta проведет масштабные сокращения

Материнская компания соцсети Facebook - концерн Meta - планирует сократить тысячи рабочих мест, после того, как в прошлом месяце ее рыночная стоимость упала на 80 миллиардов долларов на фоне глобального экономического кризиса.

По информации американских СМИ, о первых увольнениях сообщат уже в среду. В компании Meta, которой, помимо Facebook, принадлежат также соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp, работают по всему миру около 87 тысяч человек.