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США

Meta проведет масштабные сокращения

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 Вероника Доваль
Материнская компания соцсети Facebook - концерн Meta
Материнская компания соцсети Facebook - концерн Meta   -   Авторское право  Eric Risberg/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Материнская компания соцсети Facebook - концерн Meta - планирует сократить тысячи рабочих мест, после того, как в прошлом месяце ее рыночная стоимость упала на 80 миллиардов долларов на фоне глобального экономического кризиса.

По информации американских СМИ, о первых увольнениях сообщат уже в среду. В компании Meta, которой, помимо Facebook, принадлежат также соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp, работают по всему миру около 87 тысяч человек.