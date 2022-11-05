Есть ли у вас план, Илон Маск?

Илон Маск хотел произвести революцию в Twitter, но его нововведения возмутили некоторых пользователей и отпугнули рекламодателей. Теперь Маск увольняет половину сотрудников, работавших на Twitter.

Многие их них узнали, что потеряли работу, по электронной почте от компании. Некоторые отделы были ликвидированы, и распространяются слухи о том, что чёткого плана действий у Маска нет.

Венди Муселл, юрист по трудоустройству:

"Это очень необычный способ увольнения, особенно в Силиконовой долине. Часто в Силиконовой долине многие технологические компании не хотят обнародовать это и гораздо больше боятся негативного пиара. Но тут совсем иная ситуация".

Маск утверждает, что в компании с таким количеством убытков необходимо сокращать фонд заработной платы, но некоторые эксперты утверждают, что без этих сотрудников жизнеспособность бизнеса под вопросом: например, невозможно будет гарантировать кибербезопасность.

Южноафриканский миллиардер приобрел Twitter после долгих колебаний, связанных с тем, что отказ от обязывающего предложения о поглощении грозил ему судебным процессом.