Россия продолжает выводить войска

Российские силы продолжают выводить отдельные части с северо-запада Херсонской области, но пока неясно, будут ли они сражаться за город Херсон, - отмечает Институт изучения войны в своей последней оценке.

Аналитический центр сообщает, что российские силы продолжают готовить запасные и оборонительные позиции на левом берегу Днепра и к северо-западу от Херсона, одновременно перебрасывая туда дополнительные мобилизованные силы.

Некоторые российские элитные подразделения, такие как воздушно-десантные войска и морская пехота, по сообщениям, продолжают действовать на западном берегу Днепра. И это остается лучшим показателем российских намерений.

Таким образом, перемещение оккупационной администрации Херсонской области в Геническ и Скадовск на границе с Крымом может свидетельствовать о том, что российские войска готовятся оставить Херсон, но в равной степени это может означать, что они создают условия для городских боев внутри города.

Тем временем на востоке Украины российские силы преждевременно использовали недостаточное количество мобилизованного личного состава для наступления на Бахмут и Угледар в Донецкой области, растратив свежие запасы мобилизованного личного состава на достижение несущественных результатов в продвижении к незначительным с оперативной точки зрения населенным пунктам.

Институт изучения войны отмечает, что Российские силы, вероятно, добились бы большего успеха в таких наступательных операциях, если бы дождались прибытия достаточного количества мобилизованного личного состава, чтобы собрать достаточно большие силы для преодоления украинской обороны.

Министерство обороны Великобритании также отмечает, что из-за низкого морального духа и даже нежелания воевать российские силы, вероятно, начали развертывать "заградительные отряды" или "блокирующие подразделения".

Эти подразделения угрожают расстреливать своих же отступающих солдат, чтобы вынудить их к наступлению, и они уже использовались российскими войсками в предыдущих конфликтах.

Недавно российские генералы, вероятно, потребовали от своих командиров применять оружие против дезертиров, в том числе, возможно, разрешили стрелять на поражение в дезертиров после предупреждения.

Министерство обороны Великобритании отмечает, что тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск.