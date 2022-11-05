Около тысячи мигрантов ждут разрешения на высадку в портах ЕС

Около тысячи мигрантов находятся на трёх судах в Средиземном море в ожидании разрешения на высадку в Европе. Это данные организаций, которые занимаются спасением людей на одном из самых опасных миграционных маршрутов.

Активисты призывают принять беженцев страны ЕС, в том числе Италию, которая вновь объявила о закрытии своих портов до нелегалов.

Наконец-то мы снова защищаем наши границы и законы нашего государства. Сегодня на заседании кабинета министров мы вернулись к тому, чтобы принять декрет и установить принцип, согласно которому в Италию не могут прибывать иностранные суда, перевозящие только нелегальных мигрантов. Маттео Сальвини министр инфраструктуры и транспорта Италии

В организации SOS Méditérranée жалуются на ухудшение санитарной обстановки на борту судна Ocean Viking. Активисты просят о помощи и объясняют, что опасаются прихода холодов и дождей.

Несмотря на запрет на вход в итальянские порты, МВД республики обещает эвакуировать на сушу несовершеннолетних, а также людей, которым требуется экстренная медицинская помощь.