Около тысячи мигрантов ждут разрешения на высадку в портах ЕС

Около тысячи мигрантов ждут разрешения на высадку в портах ЕСКомментарии
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Около тысячи мигрантов находятся на трёх судах в Средиземном море в ожидании разрешения на высадку в Европе. Это данные организаций, которые занимаются спасением людей на одном из самых опасных миграционных маршрутов.
Активисты призывают принять беженцев страны ЕС, в том числе Италию, которая вновь объявила о закрытии своих портов до нелегалов.
В организации SOS Méditérranée жалуются на ухудшение санитарной обстановки на борту судна Ocean Viking. Активисты просят о помощи и объясняют, что опасаются прихода холодов и дождей.
Несмотря на запрет на вход в итальянские порты, МВД республики обещает эвакуировать на сушу несовершеннолетних, а также людей, которым требуется экстренная медицинская помощь.