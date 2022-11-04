Население Земли со дня на день достигнет 8 миллиардов. Хорошо это или плохо?

В ближайшие дни население Земли достигнет отметки в 8 миллиардов человек, причем наибольший прирост происходит в развивающихся странах. Так, население Индии увеличится до 1,4 миллиарда человек, а 80% общего прироста населения планеты, по оценкам экспертов ООН, сосредоточено в беднейших странах.

За последние десятилетия численность населения Земли резко возросла: если в 1950 году она составляла чуть более 2 миллиардов, то к 2050-му достигнет 10 миллиардов. Уровень рождаемости в разных странах неодинаков. В некоторых он растет благодаря снижению младенческой смертности и улучшению медицинского обслуживания. В других странах, в том числе в Европе, рождаемость замедляется из-за ряда факторов, в том числе экономических.

Мнения о том, является ли рост населения благом, разделились. Фонд ООН в области народонаселения считает, что "это веха, которую стоит отметить, и повод задуматься". Но другие эксперты указывают на то, что во всем мире 700 миллионов человек живут в крайней нищете.