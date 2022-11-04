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Россия

"С министерством не спорят, но...": организаторы Московской биеннале о закрытии выставки

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 Михаил Саленков
Фрагмент экспозиции 9-й Московской международной биеннале
Фрагмент экспозиции 9-й Московской международной биеннале   -   Авторское право  Moscow International Biennale

Организаторы 9-й Московской международной биеннале не намерены спорить с Министерством культуры РФ, закрывшим выставку, но не могут не возразить по поводу формулировки, с которой в Минкульте приняли решение отменить показ экспозиции.

"Современное искусство принято считать маргиналами, нас заранее, авансом, подозревают в хулиганстве и нигилизме, всегда видят "фигу в кармане". А у нас её не было", - отмечается в сообщении оргкомитета на официальном сайте биеннале.

Особенно жаль организаторам, что "Москва не увидит работы художниц из Донецка и Луганска".

"Мы не можем не возразить ужасающей формулировке "несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу избранной площадки", - говорится в тексте. Авторы отмечают, что в отборе авторов для проекта принимал участие директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский.

На выставке под названием "Стенография чувств" представлены работы 27 художников: часть из них посвящена войне в Украине, один проект рассказывает о сносе советских памятников в странах Европы, а картина "Мирное небо" должна была олицетворять "общую молитву о мире и покое".

"Сейчас мы все проходим, возможно, самое тяжёлое испытание для нашей страны и в жизни каждого из нас. И нужно хотя бы попытаться пройти его достойно. Мы попытались", - пишут организаторы выставки.

Минкультуры требует уважения

Девятая Московская международная биеннале современного искусства должна была открыться в Новой Третьяковке 7 ноября. Однако в Министерстве культуры РФ сообщили, что выставка не состоится из-за "абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения".

"Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частной или корпоративной площадке, должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки. Это требует уважения как к уникальному музейному собранию Третьяковской галереи, так и её многочисленным ценителям, гражданам нашей страны", - подчеркивается в сообщении министерства.

Какие именно экспонаты не понравились работникам Минкультуры, не уточняется.

Художник Бугаев пожаловался в Совбез

Один из участников биеннале Сергей "Африка" Бугаев пояснил изданию "Подъём", что "обнаружение на какой-то моей работе танка нарисованного вызывает протест и привело к тому, что решило министерство культуры".

Бугаев охарактеризовал действия сотрудников Минкультуры РФ как "чистейший саботаж" и пожаловался руководству Совета безопасности России на "либералов", которые "за последнее полгода не сделали ни одной выставки, которая бы рассказывала, где мы находимся, как это произошло и что с этим связано" (орфография авторская).

Увидеть часть экспонатов "Стенографии чувств" можно в коротком видеоролике, снятом организаторами биеннале "до того, как залы опечатали".