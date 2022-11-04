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Иран

В Иране отметили годовщину захвата посольства США

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 Вероника Доваль
43-я годовщина захвата посольства США в Иране
43-я годовщина захвата посольства США в Иране   -   Авторское право  Vahid Salemi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

В Иране в пятницу отметили 43-ю годовщину захвата посольства США, который там традиционно считают победой над американским империализмом. Впрочем, если в Тегеране митинги были массовыми, то в других городах они собрали всего по нескольку десятков человек.

В последние недели по стране прокатились протесты, участников которых президент Ирана обвинил в пособничестве врагам.

Ибрагим Раиси, президент Ирана: "Сегодня все те, кто в любой точке страны раздувает огонь беспорядков, агитации и волнений, неважно сознательно или неосознанно, намеренно или ненамеренно, они движутся в направлении стратегии Америки и врага".

Нынешние антиправительственные выступления, которые охватили Иран после смерти Махсы Амини, стали одним из самых серьезных вызовов режиму со времен Исламской революции. Тегеран обвиняет Запад в их поддержке и уверяет, что его не запугать ни санкциями, ни угрозами.