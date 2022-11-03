Запорожская АЭС обесточена

По данным украинской атомной компании "Энергоатом", Запорожская атомная электростанция Украины была отключена от энергосети после того, как российские обстрелы повредили оставшиеся высоковольтные линии, и теперь работает на дизельных генераторах.

Российские официальные лица объявили, что оккупационные власти начали интеграцию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в юрисдикцию российской государственной атомной энергетической компании "Росатом".

Запорожская АЭС является крупнейшей из четырех атомных электростанций Украины, которые вместе обеспечивают около половины электроэнергии в стране. Эта станция - крупнейшая в Европе и девятая по величине в мире. И она была захвачена российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения.

Расположенная на восточном берегу Днепра в Энергодаре, в Запорожской области, станция имеет стратегическое значение для России, поскольку находится всего в 200 км от Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

АЭС имеет шесть ядерных реакторов, и когда все они работают, она может производить 5,7 ГВт, что достаточно для обеспечения электричеством около 4 миллионов украинских домов.

В украинском "Энергоатоме" заявили, что из 11 000 человек персонала до 24 февраля здесь осталось 6 700 сотрудников, из них 100 человек подписали новые контракты с российским энергетическим агентством "Росатом".

Секретарь Совета безопасности России заявил, что российские силы предотвратили украинский "теракт" против Запорожской АЭС.

Украинская атомная компания "Энергоатом" утверждает, что на объекте имеется запас топлива на 15 дней для работы генераторов. За это время Россия может попытаться отремонтировать и подключить к российской сети линии связи в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса.