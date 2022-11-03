Протесты в Иране: давление силовиков на активистов растет

Иранцы выходят на акции протеста, несмотря на растущее давление со стороны силовиков.

Накануне десятки людей скандировали "Долой диктатора" на улицах курдского города Сенендедж, а жители нескольких районов Тегерана каждую ночь выкрикивают лозунги из окон своих квартир. В ответ на это полиция стреляет в здания и бросает в них светошумовые гранаты.

"Право на свободу слова и мирных собраний закреплено в Конституции Ирана. Более того, осуществление этих прав иранским народом всегда поддерживалось правительством", — заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Протесты в Иране продолжаются уже почти семь недель. Они начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за "неправильное" ношение хиджаба. По данным правозащитников, за это время от рук силовиков погибли около 280 человек, среди них — по меньшей мере 45 детей.

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