Польша отгораживается от Калининграда

Польские власти начали возводить заграждение из трёх рядов колючей проволоки на границе с Калининградской областью России. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что строительство началось в связи с информацией о том, что калининградский аэропорт открыт для рейсов с Ближнего Востока и Северной Африки, и это вызывает опасения по поводу преднамеренной переброски мигрантов через границу. Блащак напомнил, что так уже практиковалось со стороны Беларуси:

"Это был, по моему глубокому убеждению, план, написанный в Кремле, его целью было - дестабилизировать Польшу, не дать Польше поддержать Украину. Сначала хотели дестабилизировать Польшу, потом напали на Украину. Польские солдаты имеют достаточный опыт, они защищали польско-белорусскую границу, и я убежден, что они будут так же защищать и польскую границу с Калининградской областью".

В конце июня Польша завершила строительство заграждения на границе с Беларусью, оснастив его камерами наблюдения и датчиками движения. МВД страны заявило, что наряду с действиями пограничников это позволило остановить нелегальную миграцию и предотвратить дестабилизацию региона.

Высота стального забора с колючей проволокой вдоль белорусской границы - 5 м, запланированная протяжённость - 187 км. По всей длине предусмотрены электронные системы контроля, в том числе камеры и датчики движения.