Брюссель за забор не заплатит

Брюссель не будет финансировать из бюджета Евросоюза строительство забора на границе Беларуси и Литвы. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц. Ранее комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йохансон в ходе своего визита в Литву заявила, что такое заграждение может быть неплохой идеей, но это не означает, что выделяемые Литве средства пойдут на его возведение.

Адальберт Янц, официальный представитель Еврокомиссии по внутренним делам: "Еврокомиссия не финансирует строительство заборов или барьеров. Мы всегда очень внимательно следим за тем, чтобы средства, которые имеет ЕС в своем распоряжении для управления границами, использовались там, где они наиболее необходимы. В настоящее время в очень тесном сотрудничестве между Еврокомиссией и властями Литвы, продолжается работа по определению точных сумм, которые необходимы, и того, на что именно они будут потрачены".

Таким образом 4-метровый забор из стержневой сетки и колючей проволоки на границе с Беларусью Литве придется возводить своими силами. Ориентировочная стоимость работ составит 152 миллиона евро. Во вторник литовский парламент одобрил поправки к ряду законов для правового регулирования строительства. В свете кризиса, связанного с наплывом мигрантов с территории Беларуси, оно объявлено государственным проектом особой значимости, что упрощает многие процедуры и позволит ускорить его реализацию.