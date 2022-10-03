Бразилия: два президента сойдутся во втором туре

Сторонники Луиса Лулы да Силвы праздновали победу над действующим главой государства Жаиром Болсонару в первом туре президентских выборов в Бразилии.

Лула да Силва получил более 48% голосов, Болсонару — 43%.

Как и предполагалось, оба кандидата встретятся во втором туре в конце месяца. При этом лидер левой Партии трудящихся говорит, что готов нанести окончательное поражение своему сопернику.

Я всегда верил, что мы выиграем эти выборы. И вот что я вам скажу: "Мы победим на этих выборах!". Просто для этого нам нужно дополнительное время Луис Лула да Силва лидер Партии трудящихся, бывший президент Бразилии

Между тем, Болсонару отметил, что его результаты оказались лучше, чем предполагали аналитики, назвав это "победой над ложью".

Опросы показывали, что действующий президент был близок к поражению уже в первом туре.

Думаю, мы сформируем хороший альянс для победы на выборах Жаир Болсонару президент Бразилии

Несмотря на существование преданной базы сторонников, администрацию Болсонару критиковали за управление во время пандемии COVID-19 и за то, что дождевые леса Амазонии пережили самую масштабную вырубку за последние 15 лет .

В заслуги Лулы да Силвы записывают создание обширной программы социального обеспечения, которая помогла вывести из бедности десятки миллионов людей, несмотря на участие его администрации в обширных коррупционных скандалах.