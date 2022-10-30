Двойной теракт в Сомали: растёт число жертв

По меньшей мере 100 человек погибли в столице Сомали Могадишо в результате подрыва двух заминированных автомобилей на перекрёстке возле министерства образования страны и последовавшей перестрелки между нападавшими и сотрудниками службы безопасности. Об этом заявил прибывший на место президент республики Хасан Шейх Мохамуд.

Среди жертв двойного теракта есть дети. Как минимум 300 человек получили ранения. Взрывная волна выбила окна в соседних зданиях.

Вот, что говорят очевидцы трагедии:

– Я был свидетелем первого взрыва, затем я бросился бежать. Пока я приходил в себя от увиденного, в том же районе прогремел ещё один взрыв. Есть погибшие и раненые.

– Я был в районе нападения, когда прогремел первый взрыв, который унёс множество жизней. Я молюсь за погибших и надеюсь, что пострадавшие смогут поправиться.

Сомалийские власти обычно обвиняют в подобных атаках джихадистских боевиков "Аш-Шабаб".

На прошлой неделе исламистская группировка, связанная с запрещённой "Аль-Каидой", взяла на себя ответственность за теракт в отеле в прибрежном городе Кисмайо, в результате которого погибли 9 человек.

Федеральное правительство, поддерживаемое международным сообществом, ведёт борьбу с боевиками с 2007 года. Властям удалось вытеснить "Аш-Шабаб" из крупных городов, но джихадисты по-прежнему прочно удерживаются в крупных сельских районах, особенно на юге страны.