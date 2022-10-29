Взрывы в столице Сомали

Два мощных взрыва прогремели в столице Сомали. Трагедия произошла в центре города, неподалёку от правительственных учреждений.

Власти сообщают о десятках погибших — прохожих и пассажиров общественного транспорта, их точное число неизвестно. Второй взрыв прогремел через некоторое время после первого, когда на место трагедии уже прибыли спасатели. Предположительно, оба взрывных устройства находились в заминированных автомобилях.

Теракт произошёл в тот же день, когда правительство Сомали обсуждало ход масштабной операции, направленной против боевиков экстремисткой группировки "Аш-Шабаб", которая, предположительно, и стоит за нападением.

Пять лет назад на этом же самом перекрёстке взрыв грузовика унёс более 500 жизней. Тот теракт также был организован группировкой "Аш-Шабаб".