Балканское турне фон дер Ляйен: перспективы евроинтеграции

Укрепить влияние Брюсселя и ослабить позиции Москвы: в ходе своего турне по Западных Балканам Урсула фон дер Ляйен пообещала кандидатам на вступление в ЕС многомиллионные инвестиции.

В сербском Нише она проинспектировала строительство газовопровода-интерконнектора между Сербией и Болгарией вместе с лидером страны Александром Вучичем. Глава Еврокомиссии призвала Белград не фокусироваться на России, которая обеспечивает 80% потребностей республике в газе, и диверсифицировать поставщиков энергоносителей.

Этот проект станет ещё одним шагом на пути к нашему сближению. Он откроет газовый рынок Сербии для новых игроков. Это повысит энергетическую безопасность региона. Урсула фон дер Ляйен Председатель Европейской комиссии

Стать ещё ближе, по мнению Урсулы фон дер Ляйен, Сербии помогло бы приведение её внешней политики в соответствие с курсом ЕС, в частности введение санкций против России.

Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 165 миллионов евро в качестве немедленной грантовой поддержки Сербии.

Ранее в пятницу политик посетила Боснию и Герцеговину, евроинтеграции которой мешают внутренние разногласия между сербской, боснийско-мусульманской и хорватской общинами.

"Дверь Европейского Союза открыта, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, теперь это зависит от вас", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Отсутствие прогресса на пути в ЕС вызвало разочарование у части общественности западно-балканских стран. В Брюсселе опасаются, что это увеличит привлекательность России и Китая в регионе.