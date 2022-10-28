Балканское турне фон дер Ляйен: перспективы евроинтеграции

Балканское турне фон дер Ляйен: перспективы евроинтеграцииКомментарии
Укрепить влияние Брюсселя и ослабить позиции Москвы: в ходе своего турне по Западных Балканам Урсула фон дер Ляйен пообещала кандидатам на вступление в ЕС многомиллионные инвестиции.
В сербском Нише она проинспектировала строительство газовопровода-интерконнектора между Сербией и Болгарией вместе с лидером страны Александром Вучичем. Глава Еврокомиссии призвала Белград не фокусироваться на России, которая обеспечивает 80% потребностей республике в газе, и диверсифицировать поставщиков энергоносителей.
Стать ещё ближе, по мнению Урсулы фон дер Ляйен, Сербии помогло бы приведение её внешней политики в соответствие с курсом ЕС, в частности введение санкций против России.
Ранее в пятницу политик посетила Боснию и Герцеговину, евроинтеграции которой мешают внутренние разногласия между сербской, боснийско-мусульманской и хорватской общинами.
"Дверь Европейского Союза открыта, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, теперь это зависит от вас", – заявила Урсула фон дер Ляйен.
Отсутствие прогресса на пути в ЕС вызвало разочарование у части общественности западно-балканских стран. В Брюсселе опасаются, что это увеличит привлекательность России и Китая в регионе.