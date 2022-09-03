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Пакистан

Наводнения: изменение климата бьёт по Пакистану

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 Alexander Kazakevich
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Пакистан регулярно сталкивается с разрушительными последствиями изменения климата, хотя его доля в выбросах углекислого газа на планете за последние 60 лет составляет 0,4%.
Пакистан регулярно сталкивается с разрушительными последствиями изменения климата, хотя его доля в выбросах углекислого газа на планете за последние 60 лет составляет 0,4%.   -   Авторское право  Fareed Khan/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Число жертв катастрофических наводнений и оползней в Пакистане превысило 1260. От удара стихии пострадали более 33 миллионов человек, что составляет 15% населения страны.Более 6 миллионов пакистанцев нуждаются в экстренной гуманитарной помощи.

Из-за муссонных дождей, продолжающихся с начала лета, по всей стране разрушены дома, школы, медицинские учреждения, дороги и мосты, затоплены посевные площади. Индустрии хлопка грозит потеря половины урожая, что уже вызвало рост цен на рынках.

По оценкам властей, на восстановление страны может потребоваться как минимум 10 миллиардов долларов. 

Ситуация в Пакистане, где уничтожена часть запасов зерна и разрушена транспортная инфраструктура, угрожает проблемами с продовольствием в Афганистане, переживающем гуманитарный кризис.

Именно в пакистанский порт Карачи свозят международную помощь, затем она доставляется автотранспортом соседнюю страну.