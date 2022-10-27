СРОЧНО: ЕЦБ повысил процентные ставки на 0,75 п.п.Комментарии
Европейский центральный банк повысил процентные ставки на 0,75 п.п. (процентного пункта). Это уже третье повышение ставок за последние полгода.
Таким образом, базовая процентная ставка по основным операциям рефинансирования составит 2%, по маржинальным кредитам – 2,25%, а ставка по депозитам – 1,5%
Изменения вступят в силу 2 ноября.
ЕЦБ пошел на такие меры для того, чтобы замедлить рекордную инфляцию в еврозоне. Цель регулятора — вернуть уровень инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%, говорится на сайте Европейского центрального банка.
В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9% — особенно сильно выросли цены на энергоносители и продукты питания.
В прошлый раз ЕЦБ поднимал ставку 8 сентября, тоже на 0,75 п.п. Тогда это повышение стало самым резким в истории. Перед этим регулятор поднял базовую ставку в июле — впервые с 2011 года сразу на 0,50 п.п.