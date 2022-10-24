ISW: в центре внимание Херсон

Россия призывает всё больше мирных жителей оккупированного Херсона уезжать, чтобы избежать предстоящего контрнаступления вооружённых сил Украины. Людям говорят забирать с собой «документы, деньги, ценности и одежду» в связи с «напряженной ситуацией на фронте».

Со вторника было переселено около 25000 человек, сообщило информационное агентство «Интерфакс». Как сообщает Институт изучения войны, срочный призыв к бегству указывает на то, что оккупанты «не ожидают быстрого возвращения россиян или гражданских лиц» в город и, похоже, пытаются сократить его население, чтобы нанести ущерб «долгосрочной социальной и экономической жизнеспособности».

Российские власти, вероятно, отключили доступ в Интернет в Херсоне 22 октября, чтобы ограничить распространение информации от местных жителей об эвакуации россиян на восточный берег Днепра. Одновременно идёт подготовка к мерам для задержки контрнаступления, которые, вероятно, будут эффективны лишь отчасти, сообщает Институт изучения войны.

Аналитический центр снова предупреждает, что российские силы, вероятно, готовятся разрушить плотину Каховской ГЭС, затопить и расширить реку Днепр, чтобы задержать любые украинские продвижения вперёд. Они, вероятно, пытаются смягчить последствия наводнения, когда заявляют, что снижают уровень воды в водохранилище за плотиной, чтобы минимизировать ущерб.

Министр обороны России Сергей Шойгу, вероятно, пытался замедлить или приостановить оказание западной военной помощи Украине и, возможно, ослабить альянс НАТО в ходе наполненных пугающими заявлениями переговоров с несколькими министрами обороны стран НАТО 23 октября. Он утверждал, что Украина готовит нападение под чужим флагом с использованием грязной бомбы – обычной взрывчатки с радиоактивным веществом, которая не является ядерным оружием, – чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.

Российские вооружённые силы провели массированные ракетные и беспилотные атаки с целью разрушения украинской энергетической инфраструктуры, нанеся удары по Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областям.

Спустя 8 месяцев с начала полномасштабного вторжения, как сообщает Институт изучения войны, очередные российские удары по украинской гражданской инфраструктуре вряд ли подорвут волю Украины к борьбе, но будут представлять всё большую экономическую и гуманитарную проблему для Украины с приходом холодов.