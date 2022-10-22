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Великобритания

Британские тори готовятся к выборам нового премьера

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
В Великобритании развернулась борьба за пост премьера
В Великобритании развернулась борьба за пост премьера   -   Авторское право  Alberto Pezzali/AP

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в Лондон из отпуска, его соратники подтверждают, что он намерен принять участие в борьбе за пост главы правительства после отставки Лиз Трасс.

Члены Палаты общин от Консервативной партии могут выдвинуть свои кандидатуры на пост премьера до 14:00 часов понедельника. 

На данный момент официально об участии в гонке объявила только лидер Палаты общин Пенни Мордонт. По данным британских СМИ, пока ей удалось добиться поддержки лишь 18 парламентариев-тори.

Чтобы выйти в следующий тур, кандидатам необходимо преодолеть барьер в 100 голосов коллег по фракции, общее число которых составляет 357 человек. 

Фаворитом гонки считается бывший министр финансов Риши Сунак, в его поддержку уже высказались 100 консерваторов. 

Рядовые члены Консервативной партии (около 200 тысяч человек) определят победителя из двух финалистов с помощью онлайн голосования, итоги к должны быть подведены к пятнице.