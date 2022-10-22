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Эфиопия

Массовые проправительственные демонстрации в городах Эфиопии

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 Ирина Шелудкова
Плакат с лозунгом "США, уважайте суверенность Эфиопии".
Плакат с лозунгом "США, уважайте суверенность Эфиопии".   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

В городах Эфиопии сотни тысяч людей вышли на проправительственные демонстрации. Участники маршей заявили, что выступают против иностранного вмешательства во внутренние дела страны. 

В понедельник в ЮАР по эгидой Африканского союза должны начаться переговоры между правительством Эфиопии и руководством повстанческого Народного фронта освобождения Тыграя. Госдепартамент США приветствовал согласие сторон провести переговоры. 

По данным ООН, сотни тысяч людей были вынуждены оставить свои дома после возобновления боевых действий в августе. Федеральные власти Эфиопии и руководство повстанцев штата Тыграй обменялись 24 августа текущего года обвинениями в нарушении существовавшего между ними с минувшей весны гуманитарного перемирия и прекращения огня. Бои вспыхнули на юге Тыграя и на севере соседнего эфиопского штата Амхара.