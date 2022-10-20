Из-за человека и жука-короеда в Европе гибнут леса

Изменения климата, засуха, а также печальный человеческий фактор ежегодно приводят к гибели обширных лесных угодий.

Лунный пейзаж во Франконском Лесу

В Германии Франконский Лес во многих местах сейчас напоминает лунный пейзаж. Четверть огромного елового леса на северо-востоке Баварии уже погибла из-за нашествия жука-короеда.

"Здесь, во Франкенвальде, мы наблюдаем масштабное отмирание лесов, это катастрофа, - говорит лесничий Маттиас Линдиг. - То, что создавалось поколениями, было разрушено всего за три года".

В жаркую и сухую погоду монокультуры ели в Германии становятся легкой добычей для жуков. С апреля численность жуков-короедов снова резко возросла. Почему?

"Примерно 100 или 80 лет назад короед обычно давал всего одно поколение в год, - объясняет энтомолог Ханнес Лемме. - Но из-за повышения температуры в последние десятилетия мы наблюдаем, что в еловых регионах появляются два-три поколения. В долгосрочной и среднесрочной перспективе это приведет к тому, что во многих регионах ель больше не сможет выжить. Одна ель может быть поражена примерно 500-1000 короедами, они убивают дерево и размножаются, производя 20 000 молодых жуков. Вот почему это происходит так быстро. Когда-то с одним поколением в год можно было справиться. Но с тремя это становится трудно".

Для борьбы с крошечным 5-миллиметровым короедом привлекается тяжелая артиллерия в виде харвестеров. Пораженные деревья находят и вырубают.

Еще один выход - высадка "лес будущего" со смешанными породами.

Выжженная земля во Франции

В этом году на Западе Франции адское пламя уничтожило 65 000 гектаров леса. Огромные лесные массивы высохли из-за рекордной жары и отсутствия осадков. Поэтому пожары распространялись стремительно.

"Все это будет вырублено, ничего не останется, - говорит один из крупнейших лесовладельцев в деревне Оринь Натали Морло, леса которой были уничтожены огнем. - Все придется сажать заново. 40 лет здесь не будет настоящего леса. Изменится ландшафт, наше природное наследие. Весь труд наших предков - бабушек, дедушек и родителей, все сгорело. Это ужасно печально".

Как можно избежать нового гигантского пожара в будущем? Экологи утверждают, что необходимо увеличить биоразнообразие, количество лиственных пород и расширить противопожарные разрывы.

Но не все владельцы лесов могут с этим согласиться. Они говорят, что не хватает пожарных самолетов. И хотя Евросоюз помогает с их приобретением, этого недостаточно, объясняет директор региональной ассоциации деревообрабатывающей промышленности Стефан Латур:

"90 процентов пожаров вызваны деятельностью человека. Вот почему важно иметь свободные пространства без кустарников рядом с инфраструктурой и городскими районами. Это свободное пространство должно быть чистым, чтобы избежать возникновения пожаров. В любом случае, в ближайшие годы мы будем подвержены очень крупным пожарам, учитывая риски, связанные, в частности, с изменением климата".

Несмотря ни на что Натали во Франции и Кристоф в Германии не теряют надежды и высаживают новые деревья - для следующих поколений.