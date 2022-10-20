Великобритания: на фоне заявления Трасс об отставке лейбористы требуют всеобщих выборов

Великобритания взбудоражена отставкой премьер-министра Лиз Трасс. Заявление главы кабинета о сложении своих полномочий произошло на фоне жесткой критики экономической политики Трасс и сильного давления со стороны ее соратников по партии - правящих тори.

Лиз Трасс, премьер-министр Великобритании: "Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу исполнять полномочия, которые были предоставлены мне Консервативной партией. По этой причине я говорила с Его Величеством королем, чтобы уведомить его о том, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии".

Эти слова прозвучали всего после 45 дней пребывания Трасс на посту премьера. В Консервативной партии подтвердили, что преемник Трасс, а он автоматически станет премьером, будет назван после внутрипартийных выборов.

Грэм Брэди, председатель комитета 1922: "Провести голосование и завершить выборы будет возможно к следующей пятнице, 28 октября. Таким образом, у нас будет новый лидер до заявления министра финансов, намеченного на 31-го октября".

Среди тех, кто, вероятно, выдвинет свою кандидатуру на пост главы кабинета министров, называют экс-премьера Бориса Джонсона. Между тем в оппозиционной Лейбористской партии считают, что в этой ситуации решение должны принимать британские избиратели.

Кир Стармер, лидер Лейбористской партии: "Мы не можем допустить еще одного эксперимента находящихся у власти тори. Альтернатива есть, и это стабильное лейбористское правительство. И народ имеет право высказать свое мнение. И именно поэтому должны состояться досрочные всеобщие выборы".

За время своего короткого правления Трасс пришлось отказаться от налоговых инициатив и бюджетных планов, уволить канцлера казначейства, назначить нового и принять отставку главы МВД. Трасс останется на своем посту до избрания нового премьер-министра.

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