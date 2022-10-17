Правительство Консерваторов спешит отказаться от сокращения налогов в ВеликобританииКомментарии
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Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил об ошибках правительства и анонсировал комплекс мер для стабилизации экономики и восстановления доверия к казне. Он, в частности, подтвердил отказ Кабинета от сокращения налогов – с этими планами связывали обвал на бирже.
Снижение налогов было одним из обещаний Лиз Трасс перед избранием премьер-министром, однако представленный правительством план обернулся финансовым кризисом. Критики главы кабинета обвинили её в неспособности представить альтернативу тем доходам, которые казна могла потерять в результате такого шага. В итоге, на фоне падения стоимости гособлигаций и курса национальной валюты, Трасс была вынуждена отправить в отставку своего министра финансов Квази Квартенга.