Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил об ошибках правительства и анонсировал комплекс мер для стабилизации экономики и восстановления доверия к казне. Он, в частности, подтвердил отказ Кабинета от сокращения налогов – с этими планами связывали обвал на бирже.

Во-первых, мы отменим почти все налоговые меры, объявленные 3 недели назад в рамках Плана роста, которые ещё не начал рассматривать парламент. Я решил что базовая ставка подоходного налога останется на уровне 20% и будет оставаться таковой на неопределенный срок до тех пор, пока экономические обстоятельства не позволят ее снизить. Джереми Хант министр финансов Великобритании

Снижение налогов было одним из обещаний Лиз Трасс перед избранием премьер-министром, однако представленный правительством план обернулся финансовым кризисом. Критики главы кабинета обвинили её в неспособности представить альтернативу тем доходам, которые казна могла потерять в результате такого шага. В итоге, на фоне падения стоимости гособлигаций и курса национальной валюты, Трасс была вынуждена отправить в отставку своего министра финансов Квази Квартенга.