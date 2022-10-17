Белорусский полк защищает Украину

В Польше активно действует центр вербовки и подготовки белорусских граждан, желающих сражаться на стороне Украины. Созданный в марте батальон, позже развёрнутый до полка, назван в честь Кастуся Калиновского — революционера XIX века, одного из руководителей Польского восстания 1863 года. По словам руководителей центра, к ним поступают сотни заявок.

Павел Кухта, мобилизационный центр в Польше:

"Нам пишут — где мне получить визу, куда мне ехать, как лучше попасть в полк? Как покинуть Беларусь?"

В воскресенье стало известно, что в Беларусь прибывают не менее 9 тысяч российских военнослужащих, которые войдут в состав совместнойроссийско-белорусской военной группировки, о создании которойбыло объявлено несколько дней назад.

В полку им. Калиновского не исключают, что им придётся сражаться с соотечественниками.

Вадим Кабанчук, полк Кастуся Калиновского:

"Это наша война также, потому что наш девиз полковой — мы освобождаем Беларусь через освобождение Украины. По сути у нас один враг: режим Путина и его марионетка, режим Лукашенко. Нам бы, конечно, не хотелось воевать друг с другом, но если они [белорусские войска] начнут заходить в Украину, мы будем их первыми встречать, и мы про это просим украинское руководство и сами хотим. Потому что у нас есть надежда на то, что большинство из них перейдёт к нам. И это будет конец режима Лукашенко, мы тогда вместе с ними просто зайдём на территорию Беларуси и уберём этот режим, и в конце концов освободим народ Беларуси от диктатуры".

Точная численность полка держится в секрете.

Представители белорусской диаспоры в Европе и оппозиционеры не сомневаются, на чьей стороне жители их страны. Они уверены, что победа украинцев может стать и победой белорусов.

Андрей Санников, "Европейская Беларусь":

"Большинство белорусов поддерживает украинцев, они действительно поддерживают их борьбу за свободу. Для нас чрезвычайно важно бороться за украинцев, потому что они во главе борьбы, второй волны освобождения Европы. И я думаю, что на этот раз мы просто не можем позволить себе проиграть, я имею в виду как украинцев, так и белорусов. Чтобы помочь России, нам нужно помочь свободной Европе, включая Беларусь и Украину".

Польша давно стала прибежищем для многих белорусов, вынужденных покинуть страну. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала создание добровольческих подразделений. Белорусские власти же заявляют, что бойцов полка ждёт на родине уголовная ответственность.