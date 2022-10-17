Оставленных в память о Елизавете II медведей отдадут детям

Оставленных в память о Елизавете II медведей отдадут детямКомментарии
Euronews
Авторское право Chris Jackson/Buckingham Palace via Getty Images/AP-
Сотни медвежат Паддингтонов, оставленных в память о королеве Елизавете II, будут переданы детям.
Королева-консорт Камилла - покровитель благотворительной организации Barnardo's, которая поддерживает социально уязвимых детей и молодых людей.
Медвежонка Паддингтона стали ассоциировать с королевой после видео, приуроченного к семидесятилетию ее правления. В нем популярный персонаж был приглашен на чаепитие к Елизавете.
Перед передачей в детские учреждения плюшевые мишки, которые были оставлены у королевских резиденций в Лондоне и Виндзоре, будут профессионально очищены.