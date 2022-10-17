Оставленных в память о Елизавете II медведей отдадут детям

Сотни медвежат Паддингтонов, оставленных в память о королеве Елизавете II, будут переданы детям.

Королева-консорт Камилла - покровитель благотворительной организации Barnardo's, которая поддерживает социально уязвимых детей и молодых людей.

Медвежонка Паддингтона стали ассоциировать с королевой после видео, приуроченного к семидесятилетию ее правления. В нем популярный персонаж был приглашен на чаепитие к Елизавете.

Перед передачей в детские учреждения плюшевые мишки, которые были оставлены у королевских резиденций в Лондоне и Виндзоре, будут профессионально очищены.