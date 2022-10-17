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мир

Белорусский оппозиционер Николай Автухович приговорён к 25 годам лишения свободы

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 Ирина Шелудкова
Мирные протесты в Беларуси были подавлены, власти преследуют оппозиционеров
Мирные протесты в Беларуси были подавлены, власти преследуют оппозиционеров   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/AP

Гродненский областной суд приговорил белорусского оппозиционера Николая Автуховича к 25 годам лишения свободы, другим фигурантам дела назначены сроки от двух с половиной до 20 лет. Обвинение предъявлено по 15 статьям Уголовного кодекса.

Следствие утверждает, что оппозиционер и еще 11 человек создали "террористическую группировку" во время антиправительственных протестов в 2020 году. 

7 октября Нобелевский комитет объявил лауреатом премии мира известного белорусского оппозиционера, председателя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого. В период массовых протестов он стал членом Координационного совета. Алесь Беляцкий был задержан в июле прошлого года. 

По данным правозащитного центра "Весна" в Беларуси насчитывается свыше 1300 политзаключенных. Мирные протесты в Беларуси, вспыхнувшие на фоне президентских выборов в 2029 году, были жестоко подавлены.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что Николай Автухович приговорен к самому длительному сроку, когда-либо назначенному политическим узникам в Беларуси, и назвала этот приговор постыдным.