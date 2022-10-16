На Мальте почтили память убитой пять лет назад журналистки Дафны Каруаны Галиции

Церемония памяти убитой журналистки Дафны Каруаны Галиции состоялась на Мальте. Ее участники требовали правосудия для всех виновных. Мероприятие прошло через два дня после того, как двое основных подозреваемых признались в убийстве. Каждый из них получил по сорок лет тюрьмы.

Каруана Галиция расследовала случаи коррупции среди высокопоставленных чиновников и была известна своими обличительными материалами.

16 октября 2017 года автомобиль, в котором находилась журналистка, был подорван преступниками. Журналистка погибла в возрасте 53 лет.

Случившееся вызвало широкий общественный резонанс по всей Европе.