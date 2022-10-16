На Мальте почтили память убитой пять лет назад журналистки Дафны Каруаны Галиции

На Мальте почтили память убитой пять лет назад журналистки Дафны Каруаны ГалицииКомментарии
Euronews
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Церемония памяти убитой журналистки Дафны Каруаны Галиции состоялась на Мальте. Ее участники требовали правосудия для всех виновных. Мероприятие прошло через два дня после того, как двое основных подозреваемых признались в убийстве. Каждый из них получил по сорок лет тюрьмы.
Каруана Галиция расследовала случаи коррупции среди высокопоставленных чиновников и была известна своими обличительными материалами.
16 октября 2017 года автомобиль, в котором находилась журналистка, был подорван преступниками. Журналистка погибла в возрасте 53 лет.
Случившееся вызвало широкий общественный резонанс по всей Европе.