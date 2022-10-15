В Беларусь прибыли первые эшелоны с военными РФ из состава совместной группировки войск

В субботу российские войска нанесли удары по критической инфраструктуре Киевской области. В результате нападения тяжелые разрушения претерпел энергетический объект. Специалисты восстанавливают энергоснабжение Киева и центрального региона.

"Укрэнерго" предупредил о возможных аварийных отключениях. Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал граждан воздержаться от чрезмерного потребления света и по возможности выключать электроприборы.

В столице ситуация с электричеством в критическая: жителям необходимо снизить потребление на 35-40%. Это позволит уменьшить вероятность веерных отключений.

Тем временем на территорию Беларуси прибыли первые эшелоны с военными Российской Федерации, входящими в состав совместной региональной группировки войск. О ее создании Минск сообщил 10 октября, заявив, что это связано с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.

Украинские власти считают Беларусь одной из сторон конфликта, поскольку Россия использовала территорию республики в качестве плацдарма для нападения на Украину.