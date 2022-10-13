Война в Украине: призывы к эвакуации на фоне наступления ВСУ

Украинские военные продолжают оттеснять российские силы в Херсонской области. По данным британского министерства обороны, российские войска, отступившие в начале октября примерно на 20 км к северу на Херсонском направлении, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово.

Оккупационные власти, говорится в сводке экспертов, судя по всему, готовятся к вхождению украинских войск в Херсон. Жителей призывают эвакуироваться.

Владимир Сальдо, назначенный Москвой глава Херсонской области: "В первую очередь, это для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили и всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от тех последствий, которые могут быть сейчас нанесены ракетными ударами, тоже выехать в другие регионы.

Россия не прекращает наносить удары по украинским городам и объектам инфраструктуры. В четверг нападениям подверглись по меньшей мере четыре крупных города и десятки небольших населенных пунктов. Взрывы прогремели во Львовской и Тернопольской областях. Власти Киевской области сообщили об атаке дронов-камикадзе иранского производства.

В ночь на четверг массированный удар был нанесен по Николаеву. В результате обстрела сильно пострадал пяти этажный жилой дом. Два этажа обрушились полностью. По меньшей мере погибли три человека. Экстренным службам удалось спасти 11-летнего мальчика, который провел под завалами 6 часов.