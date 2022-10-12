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мир

Утечка на нефтепроводе "Дружба"

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 Михаил Саленков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото   -   Авторское право  Bela Szandelszky/AP2007

На северной нитке нефтепровода "Дружба" обнаружена утечка нефти, сообщает польский оператор Pern.

Утечка была выявлена поздним вечером 11 октября на участке трубопровода примерно в 70 километрах от Плоцка.

"Это ветка, по которой нефть поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, поврежденный участок трубопровода отключен", — сообщили в компании.

Вторая линия "Дружбы" работает в штатном режиме.

Нефтепровод "Дружба" – одна из крупнейших систем прокачки нефти в мире. Трубопровод идет в европейские страны из Татарстана через Самарскую и Брянскую области. Нефть по северной ветке поступает через Беларусь в Польшу и Германию, по южной – в Чехию, Венгрию и Словакию.

В конце сентября утечка произошла на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.