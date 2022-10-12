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США

Умерла Анджела Лэнсбери: звезде сериала "Она написала убийство" было 96 лет

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 Глеб Шатуновский
Анджела Лэнсбери, иллюстрационное фото
Анджела Лэнсбери, иллюстрационное фото   -   Авторское право  Casey Curry/Casey Curry/Invision/AP

Голливудская актриса Анджела Лэнсбери, сыгравшая роль Джессики Флетчер в детективном сериале "Она написала убийство" скончалась у себя дома в Лос-Анджелесе в возрасте 96 лет. Причина смерти не уточняется, в заявлении семьи говорится, что актриса умерла во сне. 

Лэнсбери получила известность в 1945 году, снявшись в фильме "Портрет Дориана Грея", который считается кинокритиками лучшей экранизацией этого романа Оскара Уайлда. За роль Сибилы Вейнона получила "Золотой глобус" и была номинирована на "Оскар". 

В сериале "Она написала убийство" Лэнсбери снималась с 84 по 96 годы, получив за эту роль четыре "Золотых глобуса". Лэнсбери также многократно была номинирована на "Оскар" и получила почетную статуэтку в 2014 году за вклад в кинематограф.