Голливудская актриса Анджела Лэнсбери, сыгравшая роль Джессики Флетчер в детективном сериале "Она написала убийство" скончалась у себя дома в Лос-Анджелесе в возрасте 96 лет. Причина смерти не уточняется, в заявлении семьи говорится, что актриса умерла во сне.

Лэнсбери получила известность в 1945 году, снявшись в фильме "Портрет Дориана Грея", который считается кинокритиками лучшей экранизацией этого романа Оскара Уайлда. За роль Сибилы Вейнона получила "Золотой глобус" и была номинирована на "Оскар".

В сериале "Она написала убийство" Лэнсбери снималась с 84 по 96 годы, получив за эту роль четыре "Золотых глобуса". Лэнсбери также многократно была номинирована на "Оскар" и получила почетную статуэтку в 2014 году за вклад в кинематограф.