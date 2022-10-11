Первый министр Шотландии добивается нового референдума о независимости

Верховный суд Великобритании начинает рассматривать ходатайство правительства Шотландии о проведении нового референдума о независимости без согласия Лондона.

Первый министр Никола Стерджен, лидер выступающей за независимость Шотландской национальной партии (SNP) объявила в июне, что хочет организовать новое волеизъявление в 2023 году. Предвидя судебную тяжбу с Лондоном, она обратилась в Верховный суд с просьбой определить, имеет ли шотландский парламент право принимать соответствующие законы без согласия британского правительства.

Независимость необходима. Она необходима, чтобы избежать контроля и бесхозяйственности Вестминстера, чтобы у нас было правительство, за которое мы голосуем и которое должным образом защитит нашу NHS, построит партнёрство на равных между другими нациями на этих островах. Наконец, это необходимо, чтобы вернуться в Евросоюз Никола Стерджен первый министр Шотландии

Выступая на партийной конференции в Абердине в понедельник, Стерджен пояснила, что если Верховный суд вынесет решение в её пользу, "консультативный" референдум о независимости состоится 19 октября 2023 года.

В 2014 году, 55% принявших участие в первом референдуме шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Но Brexit, по мнению аналитиков, изменил ситуацию. Сегодня 62% шотландцев выступают за то, чтобы Шотландия присоединилась к Евросоюзу как независимое государство.

Решение Верховного суда ожидается в лучшем случае через несколько недель, в худшем - через несколько месяцев.