Первый министр Шотландии добивается нового референдума о независимости

Первый министр Шотландии добивается нового референдума о независимостиКомментарии
Верховный суд Великобритании начинает рассматривать ходатайство правительства Шотландии о проведении нового референдума о независимости без согласия Лондона.
Первый министр Никола Стерджен, лидер выступающей за независимость Шотландской национальной партии (SNP) объявила в июне, что хочет организовать новое волеизъявление в 2023 году. Предвидя судебную тяжбу с Лондоном, она обратилась в Верховный суд с просьбой определить, имеет ли шотландский парламент право принимать соответствующие законы без согласия британского правительства.
Выступая на партийной конференции в Абердине в понедельник, Стерджен пояснила, что если Верховный суд вынесет решение в её пользу, "консультативный" референдум о независимости состоится 19 октября 2023 года.
В 2014 году, 55% принявших участие в первом референдуме шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Но Brexit, по мнению аналитиков, изменил ситуацию. Сегодня 62% шотландцев выступают за то, чтобы Шотландия присоединилась к Евросоюзу как независимое государство.
Решение Верховного суда ожидается в лучшем случае через несколько недель, в худшем - через несколько месяцев.