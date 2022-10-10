Москва и Минск создают совместную группу войск

Москва и Минск договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск, причём её формирование уже идёт. Об этом заявил Александр Лукашенко. По его словам, основу соединения составят белорусские войска.

Причиной президент Беларуси назвал "обострение на границах": он сообщил, что ранее "по неофициальным каналам" Минск был предупреждён о возможном нанесении удара по объектам в Беларуси с территории Украины.

"Мой ответ был прост: доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они ещё есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории".

Уже несколько месяцев НАТО активно укрепляет свои группировки на восточном фланге, в том числе в Польше и странах Балтии. По заявлениям Лукашенко, Альянс "в открытую рассматривает варианты возможной агрессии" против Беларуси.

В воскресенье глава белорусского погранкомитета обвинил украинскую сторону в провокациях и минировании дорог.