Открыт командный центр НАТО в Литве.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт официально открыла штаб бригады НАТО в Литве. Этот постоянный немецкий командный центр поможет в случае необходимости перебросить подразделения из Германии в Литву. Силы реагирования состоят из пяти тысяч военнослужащих. Строительство логистического парка завершится в начале 2025 года.

"Бригада приписана к Литве может быть переброшена в Литву за 10 дней. Это очень быстро. Хочу напомнить, что в случае с Украиной информация о концентрации российских сил на границе распространялась в течении почти 90 дней", — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Планируется регулярная переброска подразделений в Литву для участия в совместных учениях. По слова Кристине Ламбрехт, Североатлантический альянс должно активнее защищать себя от России, так как страны входящие в НАТО , не могут знать, "как далеко зайдет путинская мания величия".