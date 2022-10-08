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Италия

Ретроспективная выставка картин Ван Гога в Риме

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 Ирина Шелудкова
На выставке в Риме можно увидеть отреставрированный автопортрет Ван Гога
На выставке в Риме можно увидеть отреставрированный автопортрет Ван Гога   -   Авторское право  AP Photo/Andrew Medichini

Ретроспективная выставка картин нидерландского художника Винсента Ван Гога открылась в Палаццо Бонапарте в Риме. 50 работ позаимствованы у музея Крёллера-Мюллера в Нидерландах, который может похвастаться  одним из самых больших в мире собраний картин Ван Гога. 

Впервые ценители искусства за пределами Нидерландов смогут увидеть отреставрированный в музее автопортрет Ван Гога. 

"С помощью работ, которые мы выбрали в музее Крёллера-Мюллера, пытаемся рассказать историю Ван Гога во всей полноте, начиная с его первых работ , которые он создал в 1881 году, когда решил, что точно хочет стать художником, понял, что это его путь, и начал творить",  — говорит куратор выставки Франческа Вилланти. 

На выставке представлена одна  из последних картин художника — "На пороге вечности", известная также под названием "Старик, опустивший голову на руки". 

За свой короткий творческий путь длиной в десять лет Ван Гог создал более двух тысяч произведений.