Ретроспективная выставка картин Ван Гога в Риме

Ретроспективная выставка картин нидерландского художника Винсента Ван Гога открылась в Палаццо Бонапарте в Риме. 50 работ позаимствованы у музея Крёллера-Мюллера в Нидерландах, который может похвастаться одним из самых больших в мире собраний картин Ван Гога.

Впервые ценители искусства за пределами Нидерландов смогут увидеть отреставрированный в музее автопортрет Ван Гога.

"С помощью работ, которые мы выбрали в музее Крёллера-Мюллера, пытаемся рассказать историю Ван Гога во всей полноте, начиная с его первых работ , которые он создал в 1881 году, когда решил, что точно хочет стать художником, понял, что это его путь, и начал творить", — говорит куратор выставки Франческа Вилланти.

На выставке представлена одна из последних картин художника — "На пороге вечности", известная также под названием "Старик, опустивший голову на руки".

За свой короткий творческий путь длиной в десять лет Ван Гог создал более двух тысяч произведений.