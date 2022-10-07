Джо Байден объявил амнистию за хранение марихуаны

Президент США Джо Байден помиловал всех осужденных по федеральным законам за хранение марихуаны и призвал губернаторов последовать его примеру. В настоящий момент в федеральных тюрьмах нет заключенных, осужденных только за хранение этого наркотика, однако в Белом доме заявили, что этот шаг позволит людям, имевшим судимость, вернуться к нормальной жизни.

Помилование не касается статей за производство и распространение марихуаны.