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США

Джо Байден объявил амнистию за хранение марихуаны

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 Глеб Шатуновский
Президент США Джо Байден, иллюстрационное фото
Президент США Джо Байден, иллюстрационное фото   -   Авторское право  Susan Walsh/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Президент США Джо Байден помиловал всех осужденных по федеральным законам за хранение марихуаны и призвал губернаторов последовать его примеру. В настоящий момент в федеральных тюрьмах нет заключенных, осужденных только за хранение этого наркотика, однако в Белом доме заявили, что этот шаг позволит людям, имевшим судимость, вернуться к нормальной жизни.

 Помилование не касается статей за производство и распространение марихуаны.