Самый дождливый год в Сиднее

Сидней переживает самый дождливый год в истории наблюдений: рекорд 1950 побит на этой неделе. Аномалию связывают с природным феноменом «Ля-Нинья», который характеризуется понижением температуры океана и воздуха.

Мы знаем, что наши ливнёвки переполнены, водохранилища переполнены, а реки уже выходят из берегов, поэтому любые дополнительные осадки, какими бы незначительными они ни были, могут усугубить ситуацию с уже начавшимися наводнениями. В самом деле, любые осадки, любой дождь может спровоцировать паводки и наводнения. Стеф Кук министр по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс

Эффект «Ля-Нинья» серьёзно влияет на климат в Австралии уже в третий раз с 2019, когда континент пережил самое жаркое и засушливое лето в истории. Этот год так же отмечен тяжёлой засухой и природными пожарами, которые стали прямой и косвенной причиной гибели более 400 человек.