Самый дождливый год в Сиднее

Самый дождливый год в СиднееКомментарии
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Сидней переживает самый дождливый год в истории наблюдений: рекорд 1950 побит на этой неделе. Аномалию связывают с природным феноменом «Ля-Нинья», который характеризуется понижением температуры океана и воздуха.
Эффект «Ля-Нинья» серьёзно влияет на климат в Австралии уже в третий раз с 2019, когда континент пережил самое жаркое и засушливое лето в истории. Этот год так же отмечен тяжёлой засухой и природными пожарами, которые стали прямой и косвенной причиной гибели более 400 человек.