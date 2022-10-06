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Австралия

Самый дождливый год в Сиднее

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 Андрей Позняков
Пробежка под дождём становится новой традицией в Сиднее
Пробежка под дождём становится новой традицией в Сиднее   -   Авторское право  AP Photo/Mark Baker

Сидней переживает самый дождливый год в истории наблюдений: рекорд 1950 побит на этой неделе. Аномалию связывают с природным феноменом «Ля-Нинья», который характеризуется понижением температуры океана и воздуха.

Мы знаем, что наши ливнёвки переполнены, водохранилища переполнены, а реки уже выходят из берегов, поэтому любые дополнительные осадки, какими бы незначительными они ни были, могут усугубить ситуацию с уже начавшимися наводнениями. В самом деле, любые осадки, любой дождь может спровоцировать паводки и наводнения.
Стеф Кук
министр по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс

Эффект «Ля-Нинья» серьёзно влияет на климат в Австралии уже в третий раз с 2019, когда континент пережил самое жаркое и засушливое лето в истории. Этот год так же отмечен тяжёлой засухой и природными пожарами, которые стали прямой и косвенной причиной гибели более 400 человек.

Видеомонтаж • Андрей Позняков