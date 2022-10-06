Лукашенко против инфляции: в Беларуси введен запрет на рост цен

Александр Лукашенко распорядился немедленно ввести запрет на повышение цен в Беларуси. Об этом он заявил в четверг на совещании с экономическим блоком правительства:

"С 6 октября запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты".

Лукашенко пояснил свое решение тем, что цены "уперлись в потолок", и задался риторическим вопросом:

Целая тушка цыпленка стоит 2 рубля, а пополам расчлененная - 5 рублей, к примеру, а что случилось? Что произошло? Почему в 2-3 раза подорожал товар? Потому что вы его пополам разрезали? А.Лукашенко

На совещании было отмечено, что за восемь месяцев этого года инфляция в Беларуси составила 13,8%, а в целом за год правительство планирует выйти на уровень 19%. Ранее белорусские власти рассчитывали удержать рост цен в 2022 году на уровне 6%. В 2021 году инфляция составила 9,97%.