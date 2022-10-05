Николаев: "Люди живут и надеются"

Николаев: до войны — город с населением в полмиллиона человек, а сегодня — важный пункт на южном фронте Украины.

Наталья Любченкова, Euronews:

"За почти 8 месяцев полномасштабной российской агрессии в Украине в Николаеве было очень мало спокойных дней без обстрелов и разрушений. Давайте посмотрим, каково это для местных жителей".

Жители города говорят, что нигде не чувствуют себя в безопасности. Более 12 тысяч зданий по всей Николаевской области повреждены и разрушены.

Николаев регулярно подвергается обстрелам кассетными боеприпасами — очень опасными для гражданского населения, а также ракетами низкой точности, которые попадают в жилые здания, приводя к большим разрушениям.

Воздушная тревога срабатывает регулярно, заставая людей в транспорте, в магазинах или на улице, где некуда прятаться.

В городе нет питьевой воды: она поступала из Херсона, который сейчас оккупирован Россией.

То, что сегодня течёт из кранов, с привкусом морской воды, непригодно для питья. Систему водоснабжения постоянно приходится ремонтировать из-за обстрелов или засоления. А поскольку зима и отопительный сезон не за горами, ситуация выглядит не очень оптимистично.

Питьевую воду приходится носить домой в бутылках из пунктов раздачи.

Волонтёрское движение в поддержку украинской армии, помощь семьям, оказавшимся в тяжёлой ситуации, помощь в эвакуации из опасных зон, массовая сдача крови — всё это очень распространено здесь, как и по всей Украине.

"Я поняла важную вещь: самый главный капитал, самое большое достояние на войне — это то, что люди могут действовать сообща, люди могут помогать, люди могут сражаться. Конечно, когда мы слышим взрывы, стрельбу, люди чувствуют себя скверно, потому что это могут быть ваши соседи, это может быть ваша собственная квартира, это может ваша работа, или школа, где учатся ваши дети. Но люди пытаются научиться жить с этим, ведь они надеются, что однажды придёт победа и мы начнем восстанавливать свой город".

"У меня был бизнес, ресторан, или ресторанчик скорее, рестораном его не назвать, — на море, в городе Николаеве. И сначала коронавирус, потом война. Пришлось переквалифицироваться в таксисты. Но мне очень нравится такая работа. Нормальные люди, общаемся, много чего нового узнаёшь".

Многие жители, в первую очередь женщины и дети, вообще покинули город. Улицы выглядят пустыми. Если ресторан или другое заведение всё же открывается, это обозначают большими буквами на заколоченных окнах, чтобы было понятно. После 7 вечера передвигаться становится сложнее.

Наталья Любченкова, Euronews:

"С заходом солнца Николаев практически целиком погружается в темноту. На некоторых улицах в начале октября включили фонари, но за этим исключением, везде совсем темно. Можно увидеть фигуры людей, которые выгуливают собак в темноте или возвращаются домой, иногда с фонариками. Таковы меры безопасности в городе, который регулярно подвергается обстрелам".